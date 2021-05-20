Ярмоленко зізнався, як пішов у запій після провалу на Євро-2016: відео

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко зізнався, що після вильоту національної команди з Євро-2016 зловживав алкоголем.

Про це Андрій розповів в інтерв'ю SportArena. За словами гравця, він пив кілька днів поспіль.

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"Після цієї гри (з Польщею – ред.) у нас була відпустка на чотири дні. Але я нікуди не полетів. Я весь час сидів удома і навіть нікуди не виходив. Просто я чотири дні сидів у себе на терасі. Алкоголь? Чесно, було. І не трошки. Було", – сказав Ярмоленко.

Провал збірної на Євро-2016

Збірна України провально виступила на чемпіонаті Європи у Франції. Команда Михайла Фоменка програла всі три матчі, не забивши жодного гола. "Жовто-сині" поступилися Німеччині (0:2), Північній Ірландії (0:2) і Польщі (0:1).