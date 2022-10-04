Гравці Брюгге присвятили Яремчуку кумедну пісеньку: відео виконання

Схоже, що Роман Яремчук швидко прижився у новому колективі. У Брюгге для нього вже співають пісні.

Одноклубники Яремчука переробили південнокорейську дитячу пісеньку Baby Shark ("Маленька акула") на свій лад, згадавши у ній українця, пише 24 канал.

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Пісня для Яремчука

Нападник Брюгге Ноа Ланг став автором нового хіта у команді.

Відео виконання

Нагадаємо, що Роман наприкінці цього літа повернувся до Бельгії після сезону в Португалії. Він перейшов із Бенфіки у Брюгге. Його контракт з бельгійською командою розрахований на 4 роки.

За трансфер Яремчука клуб із Брюсселя заплатив 16 мільйонів євро, ще три мільйони євро передбачені у формі бонусних виплат.

Нещодавно ц матчі чемпіонату Бельгії Брюгге обіграв Мехелен з рахунком 3:0, а один з голів забив ще один українець Едуард Соболь, якому вдався класний удар зі штрафного.

Команда наразі має 22 очки, проте залишається лише 3-ю з відставанням від лідера Антверпена у 5 пунктів при матчі в запасі у суперника.