Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук відзначився двома результативними діями в матчі 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароку.

Українець на 38-й хвилині асистував на Джанлуці Вальдшмідту, який відкрив рахунок в поєдинку – 1:0.

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А вже на на 44-й хвилині Яремчук сам розписався у воротах суперника, подвоївши перевагу своєї команди.

Відео голу Яремчука

Це його перші результативні дії в складі Бенфіки у чемпіонаті Португалії. Яремчук проводить другий матч за португальську команду, це його перший вихід у старті.

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