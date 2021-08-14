Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео
14 серпня 2021 , 20:57Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук відзначився двома результативними діями в матчі 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароку.
Українець на 38-й хвилині асистував на Джанлуці Вальдшмідту, який відкрив рахунок в поєдинку – 1:0.
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А вже на на 44-й хвилині Яремчук сам розписався у воротах суперника, подвоївши перевагу своєї команди.
Відео голу Яремчука
Це його перші результативні дії в складі Бенфіки у чемпіонаті Португалії. Яремчук проводить другий матч за португальську команду, це його перший вихід у старті.
Роман Яремчук перейшов у Бенфіку: що відомо
- 25-річний Яремчук перейшов в Бенфіку з Гента в літнє трансферне вікно. Контракт з португальським клубом підписаний до літа 2026 року.
- У 2017 році Динамо продало Яремчука у Гент за 2 мільйони євро. Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що в контракті була прописана опція, відповідно до якої Динамо отримає 30% від наступного перепродажу Яремчука. Окрім того, Динамо гарантовано отримало 5% від трансферу як платіж солідарності. Цей відсоток передбачений за те, що Динамо виховало Яремчука.
- Трансфер Яремчука увійшов у топ-10 найдорожчих в історії Бенфіки. Також перехід Романа став 2 найприбутковішим продажем для Гента.
- Нападник збірної України Яремчук провів 4 роки у Генті. За бельгійський клуб Роман забив 61 гол у 152 матчах.