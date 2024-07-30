Форвард збірної України Роман Яремчук став гравцем чинного володаря єврокубка

У вівторок, 30 липня, відбувся один із найгучніших трансферів українських футболістів у нинішнє міжсезоння. Роман Яремчук став гравцем грецького Олімпіакоса.

Грецький гранд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Брюгге. Пірейський клуб поки не розкриває деталі переходу.

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Новий етап у кар'єрі Яремчука

Раніше грецькі ЗМІ та інсайдери повідомляли, що 28-річний гравець збірної України підпише 4-річний контракт з Олімпіакосом і зароблятиме 1,5 мільйона євро за сезон. Також була інформація, що за Романа Яремчука "синьо-чорні" отримають близько 5 мільйонів євро з урахування бонусів.

Зазначимо, що грецький клуб у сезоні-2023/2024 став переможцем Ліги конференцій. У чемпіонаті ж Греції Олімпіакос фінішував третім і в нинішній кампанії гратиме в Лізі Європи.

Дивіться відео з презентацією Романа Яремчука

Нагадаємо, що Роман Яремчук у минулому сезоні грав в оренді за Валенсію. Він провів за "кажанів" 29 матчів, у яких відзначився чотирма забитими м'ячами.