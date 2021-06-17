Яремчук подвоїв рахунок у матчі Україна – Північна Македонія: відео

Збірна України у шаленому темпі розпочала матч проти Північної Македонії. Другим автором голу у зустрічі став Роман Яремчук.

Україна розриває Північну Македонію

Україна на 34-й хвилині подвоїла рахунок. Роман Яремчук отримав передачу від Ярмоленка, вийшов на оперативний простріл на впевнено переграв голкіпера Північної Македонії. Дімітрієвскі не мав шансів парирувати удар.

До теми Ярмоленко відкрив рахунок у матчі з Північною Македонією

Яремчук у другому матчі поспіль відзначається голом у "синьо-жовтій" футболці на Євро-2020. У першому поєдинку проти Нідерландів нападник забив другий гол команди Андрія Шевченка.

Рахунок у протистоянні відкрив капітан команди Андрій Ярмоленко. Наразі українська збірна пішла на перерву з комфортним рахунком 2:0.

Відео голу Романа Яремчука