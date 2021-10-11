Яремчук назвав Петракова гравцем переможного матчу з Фінляндією

Роман Яремчук став автором другого голу збірної України у ворота Фінляндії. Нападник назвав тренера команди героєм відбіркового матчу чемпіонату світу-2022.

Яремчук похвалив тренера збірної України

Нападник Роман Яремчук коротко прокоментував важливу перемогу над фінами (2:1). Футболіст став одним із героїв матчу, але не став себе розхвалювати.

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Форвард Бенфіки несподівано назвав свого кандидата на звання найкращого гравця поєдинку. Яремчук заявив, що найкращим у зустрічі став тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков, який відмінно підготував команду до гри.

Наступний поєдинок збірна України 12 жовтня зіграє проти Боснії і Герцеговини. "Синьо-жовті" нарешті знову зіграють у Львові на головному стадіоні міста Лева – "Арені Львів". Яремчук – львів'янин, тому футболіст щиро радіє приїзду у рідне місто, у якому вже давно не був.