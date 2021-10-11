Яремчук назвав Петракова гравцем переможного матчу з Фінляндією
Джерело:ютуб-канал vZbirna
Роман Яремчук став автором другого голу збірної України у ворота Фінляндії. Нападник назвав тренера команди героєм відбіркового матчу чемпіонату світу-2022.
Яремчук похвалив тренера збірної України
Нападник Роман Яремчук коротко прокоментував важливу перемогу над фінами (2:1). Футболіст став одним із героїв матчу, але не став себе розхвалювати.
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Форвард Бенфіки несподівано назвав свого кандидата на звання найкращого гравця поєдинку. Яремчук заявив, що найкращим у зустрічі став тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков, який відмінно підготував команду до гри.
Наступний поєдинок збірна України 12 жовтня зіграє проти Боснії і Герцеговини. "Синьо-жовті" нарешті знову зіграють у Львові на головному стадіоні міста Лева – "Арені Львів". Яремчук – львів'янин, тому футболіст щиро радіє приїзду у рідне місто, у якому вже давно не був.
- Після семи турів Україна з 8 очками йде другою у групі "D". Відразу за її спиною крокують боснійці, у їх активі 6 балів. Одноосібним лідером групи є Франція.
- Це буде перша зустріч України та Боснії і Герцеговини. Другий поєдинок між цими збірними буде в останньому 10-му раунді групового етапу.