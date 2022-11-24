"Ми поважаємо це місце": як японські фанати прибирали стадіон після матчу ЧС-2022 – фото

Японські уболівальники відзначились красивим вчинком після матчу-відкриття ЧС-2022. Фанати цієї збірної, яка теж виступає на Мундіалі, прибирали від ТПВ стадіон у Катарі.

Майже завжди футбольні уболівальники залишаються після себе цілу гору сміття на трибунах. Матчі чемпіонату світу-2022, куди приїхали фанати з усього світу, теж не стали вийнятком.

Оце так Поплатилися за марнотратство: Німеччина неочікувано програла Японії у першому матчі на ЧС-2022

Хороша традиція японських фанатів

Однак знайшлись і ті, хто не може покинути трибуни, якщо після них не чисто. Японські уболівальники взялись прибирати трибуни після матчу-відкриття Мундіалю Катар – Еквадор.



Японці прибирають стадіон у Катарі / Фото з твітеру World Cup Updates

Декілька десятків фанатів із Японії із сміттєвими пакетами зробили чистоту на стадіоні у Катарі. Мсіцеві були приєно здивовані такою поведінкою уболівальників збірної Японії.



Японці не залишають за собою сміття на ЧС-2022 / Фото з твітеру World Cup Updates

Японці на камеру ж зазначали. що вони та нація, яка ніколи не піде зі стадіону, залишивши по собі сміття. А такі вчинки не є на камеру, адже вони поважають місце, де грає їх улюблена збірна.

У Катарі шоковані вчинком японців: дивіться відео

Такі масові прибирання на трибунах вже стало хорошою традицією для японських уболівальників.