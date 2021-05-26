Четверта хвиля коронавірусу: в Японії закликають скасувати Олімпіаду

Офіційний партнер Олімпіади в Токіо японська газета Asahi Shimbun закликала владу Японії скасувати Ігри у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Ризик четвертої хвилі COVID-19

Вона посилається на ризики для громадської безпеки і навантаження на медичну систему в умовах пандемії COVID-19.

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"Ми просимо прем'єр-міністра Сугу спокійно і об'єктивно оцінити ситуацію і ухвалити рішення про скасування заходу цього літа", – йдеться в редакційній статті газети.

Поширення коронавірусу як і раніше не зупинено, а продовження режиму надзвичайної ситуації в Токіо і низці інших регіонів країни неминуче. У зв'язку з цим ми не вважаємо розумним проведення Олімпійських ігор в Токіо цього літа,

– йдеться в повідомленні.

Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. На Паралімпійських іграх спортсмени змагатимуться за нагороди з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.