Четверта хвиля коронавірусу: в Японії закликають скасувати Олімпіаду

Офіційний партнер Олімпіади в Токіо японська газета Asahi Shimbun закликала владу Японії скасувати Ігри у зв’язку з поширенням коронавірусу.
Ризик четвертої хвилі COVID-19
Вона посилається на ризики для громадської безпеки і навантаження на медичну систему в умовах пандемії COVID-19.
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"Ми просимо прем'єр-міністра Сугу спокійно і об'єктивно оцінити ситуацію і ухвалити рішення про скасування заходу цього літа", – йдеться в редакційній статті газети.
Поширення коронавірусу як і раніше не зупинено, а продовження режиму надзвичайної ситуації в Токіо і низці інших регіонів країни неминуче. У зв'язку з цим ми не вважаємо розумним проведення Олімпійських ігор в Токіо цього літа,
– йдеться в повідомленні.