У Японії назвали головну причину для скасування Олімпіади-2020 в Токіо

Японія продовжує готуватися до проведення Олімпійських Ігор в Токіо. Влада країни робить це під час пандемії коронавірусу, що викликає занепокоєння у японців. Тому залишається ймовірність, що Олімпіада-2020 в Токіо буде скасована.

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще влітку 2020 року. Але через пандемію коронавірусу їх перенесли на рік. Відкриття Олімпіади заплановано на 23 липня 2021 року.

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Та ситуація з пандемією коронавірусу в Японії залишається напруженою. Саме це може послужити тому, що Японія остаточно відмовиться від проведення Олімпіади. Про це під час виступу в парламенті Японії заявив прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга.

"Я відповідаю за захист життя та безпеки японського народу. Передумова полягає в тому, що ми не будемо проводити ігри, якщо не зможемо захистити наш народ", – заявив Йосіхіде Суга.

При цьому поки Токіо готується до турніру. І робить все, щоб Ігри таки відбулися. Так, організатори зменшили кількість людей, які будуть залученні до Олімпіади майже вдвічі. Окрім того, близько 80% спортсменів-учасників ще до Олімпіади пройдуть вакцинацію. А вже в Японії вони будуть підлягати суворому контролю та тестуванню.