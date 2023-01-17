Черговий провал: Баварія до цих пір не знайшла заміну Ноєру перед початком Бундесліги

У мюнхенської Баварії серйозні проблеми з реалізацією підписання заміни Мануелю Ноєру. Клуб у критичній ситуації перед відновленням Бундесліги.

Боруссія Менхенгладбах відмовляється відпускати Янна Зоммера у мюнхенський колектив. Наразі у стані Баварїі на роль воротаря залишається вічний резервіст Свен Ульрайх.

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Мануель Ноєр несподівано травмувався у відпустці, зламавши ногу. Цим самим німецький голкіпер вилетів до кінця сезону та змусив керівництво мюнхенської Баварії екстренно шукати йому заміну.

Баварія вирішила не бути оригінальною та просто підібрати одного з топів іншого клубу Бундесліги. Та цього разу мюнхенцям свій план так легко реалізувати не вдалось. Боруссія Менхенгладбах виявилась досить впертою та не йде на поступки Баварії. Мюнхенський колектив запропонував за Янна Зоммера 8 мільйонів євро плюс 1 мільйон євро бонусами. "Жеребців" така пропозиція не влаштувала і вони відмовили "пивоварам", хоча контракт 34-річного Зоммера з клубом закінчується уже влітку.

Інші провальні варіанти Баварії на заміну Ноєру