"Янголи спорту": у Києві відкрили щемливу виставку на честь загиблих героїв-українців

Цієї весни спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

Коли міжнародні федерації сумніваються у тому, чи варто застосовувати санкції щодо російських спортсменів, то нехай вони задумаються про атлетів з України. Наші спортсмени не можуть провести повноцінне тренування через загрозу ракетного удару, дехто вже ніколи не зможе повернутися до рідного залу, бо його знищила російська ракета. На жаль, не всі українські атлети зможуть знову виступити на змаганнях, деякі тренери вже ніколи не виховають олімпійських чемпіонів, а когось ми взагалі не бачили на міжнародній арені, бо він не встиг на них виступити через російську агресію.

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Реквієм за загиблими українськими спортсменами

У п'ятницю, 14 жовтня в артцентрі Павла Гудімова "Я Галерея" відбулося відкриття фотопроєкту "Янголи спорту", пише 24 канал.



Експозиція "Янголи спорту" / Фото Валентини Поліщук

Сайт-реквієм Спортивного комітету України "Янголи спорту" ведеться двома мовами – українською та англійською. Наразі зібрано 90 історій спортсменів і тренерів, серед яких чемпіони світу, Європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Сайт доступний тут.



Фотопроєкт "Янголи спорту" / Фото Валентини Поліщук

Представлені історії ветеранів спорту та тих, хто лише починав свій шлях – діти, майбутні зірки, чиє життя жорстоко обірвали.



Експозиція триватиме до кінця жовтня /Фото Валентини Поліщук

В Галереї презентували 90 історій з фотографіями загиблих Героїв спорту та короткими розповідями про них. Експозиція триватиме до 20 жовтня, далі поїде містами країни та Європи.



Історії загиблих спортсменів, які захищали Україну / Фото Валентини Поліщук



Важлива кожна історія / Фото Валентини Поліщук

На відкриття фотопроєкту завітала колишня легкоатлетка та народна депутатка Ольга Саладуха.

Україна бореться 7 з рашистами. Ми бачимо, як ми перемагаємо, б'ємо ворога та звільняємо наші міста від окупації. Гадаю, що вони дуже помилилися, коли вторглися до нас 24 лютого. Ніщо так не об'єднує, як спільна загроза. Спортсмени є одними з перших, хто піднявся, взяв до рук зброю та пішов на фронт,

– сказала ексспортсменка.



Ольга Саладуха / Фото Аліни Туришин

Також були присутні Ілля Шевляк, президент Спортивного комітету України та Юлія Хан, директорка Департаменту молоді і спорту КМДА.



Реквієм за загиблими українськими спортсменами / Фото Валентини Поліщук