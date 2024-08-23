Яна Суркіс повідомила про вагітність: захисник Динамо стане батьком

Футболісти старанно працюють, щоб здобувати кубки, медалі та тріумфувати на турнірах, але все ж таки головні перемоги відбуваються поза полем. Гравець київського Динамо невдовзі стане батьком.

Донька президента Динамо Ігоря Суркіса опублікувала нове фото на своїй сторінці в інстаграм. Яна Суркіс виклала пост в інстаграм, де можна зрозуміти, що вона вагітна.

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Батько дитини – гравець Динамо

Донька президента Динамо та майбутня мати Яна Суркіс одружена з футболістом "біло-синіх" – Крістіаном Біловаром. Вони вже розписані більше року, але повідомли про це нещодавно.

В Інстаграмі Яна виклала пост з підписом: "6 місяців зростання любові".

Яна Суркіс вагітна від Крістіана Біловара / Фото з інстаграму Яни Суркіс

Нагадаємо, що у Ігоря Суркіса дві доньки, але Яна першою зробить президента Динамо дідусем. У його старшої доньки Марини ще немає дітей.