Донька президента Динамо розповіла про справжні стосунки Суркісів і Ахметова

Яна Суркіс, молодша донька президента київського Динамо Ігоря Суркіса розповіла, чи спілкувалася вона з Рінатом Ахметовим, а також які відносини у президентів Динамо і Шахтаря.

19-річна дівчина не змогла згадати жодного випадку, щоб її тато говорив щось погане про власника Шахтаря.

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"Я з Ахметовим особисто ні про що не спілкувалася, але ось тато з дядьком вони завжди дуже шанобливо про нього відгукуються, вони його дуже поважають. І якщо згадувати, то всі якісь конфлікти, які між ними були, вони були засновані тільки на футбольних моментах. Як мені здається, ці всі конфлікти робили український футбол сильніше. І тато, і Рінат Леонідович працюють на український футбол", – сказала молодша донька Суркіса.

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