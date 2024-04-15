Залишилося менше 10 відсотків: юна Яна Степаненко зібрала майже всю суму на протез воїну

У суботу, 13 квітня, відбувся Бостонський марафон. У ньому взяла участь 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську.

Вона пробігла 5 кілометрів на протезах, щоб зібрати гроші на протезування для 30-річного захисника Олександра Рясного, який отримав тяжке поранення на війні. Вже за перші 2 дні майже повністю вдалося закрити збір.

До теми Незламна Яна Степаненко: 12-річна дівчинка пробігла 5 кілометрів на протезах

Дівчинка виконала благородну місію

Після забігу юна українка прокоментувала, наскільки складно їй далася дистанція. Спочатку вона збиралася подолати 2 кілометри, але значно змогла перевиконати свій план:

Коли ми почали бігти на старті, це було зовсім нескладно, тобто я пробігла десь метрів 300 може взагалі без складнощів, а вже потім, під кінець, коли залишився кілометр, почали в мене боліти ноги і я вже втомилася просто, але попри біль я добігла до фінішу.



Яна Степаненко під час марафону в Бостоні / Фото з фейсбука UNBROKEN Ukraine

За словами тренера та виконавчого директора фундації "Unbroken" Олександра Кобзарєва, одразу після фінішу Яна Степаненко зв'язалася з захисником Олександром Рясним, який служить з 2011 року та втратив праву ногу на Запорізькому напрямку під час повномасштабної війни. Вони тепло поспілкувалися, а забіг юної незламної дівчинки вже майже повністю зміг допомогти зібрати гроші воїну на новий протез, який коштує 615 тисяч гривень.

На сьогоднішні зібрано 90 відсотків суми. Вже сотні людей пожертвували – це від маленьких пожертв у кілька гривень до більших в декілька тисяч гривень. Я впевнений, що за найближчий день-два ми закриємо цей збір і зберемо усю необхідну суму,

– розповів Олександр Кобзарєв.

. Допомогти закрити збір можна донатом за посиланням

Нагадаємо, що Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок удару Росії по вокзалу в Краматорську, де загинула 61 людина. Дівчинка потрапила під обстріл разом з братом та мамою під час спроби евакуації 8 квітня 2022 року. Незламна Яна проходила довгу реабілітацію в США.

У 2023 році їй поставили бігові протези, і вже минулого вересня вона взяла участь у Львівському півмарафоні Незламності разом із захисниками, які проходять реабілітацію в Національному центрі UNBROKEN Ukraine.