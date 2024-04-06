Школяр побив рекорд легендарного Усейна Болта, який тримався 22 роки: відео перформансу

У столиці Гренади відбулися щорічні змагання з легкої атлетики серед країн з Карибського басейну. Там було встановлено неймовірне досягнення, автором якого став ямайський 16-річний бігун Нікекой Бремвелл.

Він побив рекорд Усейна Болта, який той встановив у далекому 2002 році. Школяр перевершив юнацький рекорд свого зіркового земляка на дистанції 400 метрів.

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Історичний результат

Бремвелл завершив забіг за 47.26 секунди, що на 0.07 секунди швидше за юнацький рекорд 8-разового олімпійського чемпіона Усейна Болта, який тримався 22 роки.

Завдяки цьому результату 16-річний бігун здобув "золото" на Іграх Каріфти серед юніорів у категорії до 17 років, випередивши найближчого переслідувача на 0.70 секунди.

Нікекой Бремвелл побив рекорд Усейна Болта: дивіться відео

Зазначимо, що Нікекой Бремвелл оновив світовий рекорд після травми підколінного сухожилля, яка й досі турбує спортсмена. Після забігу він розповів, що давно прагнув побити досягнення Усейна Болта, тому просто не думав про пошкодження.

Це чудове відчуття знати, що нарешті побив рекорд. Я придивлявся до нього з минулого літа, тому це чудове відчуття, що я зміг приїхати сюди та досягти цього. Я просто не думав про травму та зосередився на рекорді,

– заявив Бремвелл.

. Усейн Болт все ще утримує два світових рекорди на дистанціях в 100 та 200 метрів, які він установив на чемпіонаті світу 2009 року. Тоді спортсмен пробіг 100 метрів за 9.58 секунди, а 200 метрів – за 19.19 секунди.