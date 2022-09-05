Шахтар зібрав чималу суму під час матчів з Аяксом та Ромою: куди спрямують кошти

Донецький Шахтар влітку провів серію благодійних поєдинків за кордоном. "Гірникам" вдалося зібрати чималу суму.

Шахтар зібрав солідну суму

Донеччани провели серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine для збору коштів громадянам України, які постраждали від війни.

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Клуб прозвітував перед вболівальниками, скільки коштів вдалося зібрати під час ігор. Товариська гра Аякс – Шахтар в Амстердамі на "Йоган Кройф Арені" принесла дохід у 5,1 мільйона гривень (або 134 тисячі євро).

З них 3,8 мільйона гривень спрямовано до фонду Shakhtar Social, інші 1,3 мільйона гривень передано до фонду Євгена Левченка Breath Care for Kids, що підтримує дитячі будинки на Донбасі, а також українських біженців, які нині мешкають у Нідерландах.

Благодійна гра Рома – Шахтар, яка відбулася в Римі на "Стадіо Олімпіко", зібрала допомогу в 13,3 мільйона гривень (або 350 тисяч євро). Отримані кошти фонд Shakhtar Social спрямує на підтримку роботи Shelter Centre Шахтаря на "Арені Львів", проєкти допомоги 10 родинам, що опікуються дітьми, які втратили батьків, і гуманітарну допомогу.

Разом благодійні зустрічі, зіграні влітку, принесли 18,4 мільйона гривень (або 484 тисячі євро). Загалом від початку проведення матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine зібрано 44 мільйони гривень.