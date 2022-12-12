Ребров може змінити Петракова у збірній України: яку посаду тоді обійме рятівник "синьо-жовтих"

На тренерському містку збірної України можуть відбутись зміни. Українська асоціація футболу намагається домовитись із Сергієм Ребровим, який наразі працює в ОАЕ.

Тренерський трикутник може відбутись через зміну головного наставника збірної України. Якщо УАФ вдарить по руках із Сергієм Ребровим, то Олександр Петраков змінить на посаді головного тренера "молодіжки" Руслана Ротаня. Про це повідомив журналіст та коментатор Віктор Вацко.

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Вацко: Не секрет, що Павелко домовляється з Ребровим

Самого Ротаня ЗМІ активно сватають в Олександрію. Начебто незабаром на тренерському містку українського клубу повинна відбутись відставка Юрія Гури.

Щоправда, була інформація, що Ротань поєднувати роботу у клубі та збірній України U-21. Колишній футболіст вивів "молодіжку" на Євро-2023.

Не секрет, що Павелко домовляється з Ребровим, але постає питання – що робити з Петраковим? За кулуарною інформацією, Петракову пообіцяли пост тренера України U-21, якщо приходить Ребров. Це буде подяка Петракову за те, що він виручив збірну після відходу Шевченка,

– розповів Вацко.

У будь-якому випадку потрібно буде подякувати Олександру Петракову, який прийняв збірну у складний для неї час після Євро-2020. Після відходу Андрія Шевченка, Олександр Васильович працював із приставкою "в.о.", але у листопаді 2021-го року став головним тренером збірної України.

Контракт Петракова з головною командою країни розрахований до кінця 2022 року. Наразі невідомо, як буде далі.