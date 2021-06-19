Якщо вимкнути ліву Ярмоленка з гри, це вже успіх, – захисник Австрії Драгович

Захисник збірної Австрії Александар Драгович поспілкувався з журналістами перед грою з Україною. Команди зустрінуться 21 червня у вирішальному матчі групи С.

Ярмоленко продемонстрував наскільки він важливий

Драгович виступав у київському Динамо разом з лідером збірної України Андрієм Ярмоленком. Він заявив, що австрійцям потрібно закрити ліву ногу Ярмоленка.

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Ярмоленко продемонстрував у перших двох матчах, наскільки він важливий і що у нього за ліва нога. Ми бачили його гол нідерландцям. Він рухливий, швидкий і зазвичай грає на правому краї, тобто в дев'яти з десяти випадків буде зміщуватися у центр. Якщо вимкнути його ліву з гри, це вже успіх,

– сказав австрієць.

Також Драгович відзначив Руслана Маліновського. Він заявив, що Австрія знає сильні та слабкі сторони українців.

"В українців багато молоді, особливо в обороні. Ця команда діє щільно, не залишає вільних зон. Попереду є майстри, на кшталт Ярмоленка та Маліновський, який відіграв чудовий сезон в Аталанті. У нього теж розкішна ліва. Ми знаємо їхні сильні сторони, але й слабкості теж. Треба ними скористатися", – зазначив футболіст.

Нічия між Австрією та Україною потенційно дозволить обом командам вийти в 1/8 фіналу. Втім, Драгович налаштований на перемогу.

Чи вистачить нам очка? Ми підрахунками займатися не будемо. Ставимо за мету взяти три очки, як намагалися це зробити в матчах з Північною Македонією і Нідерландами,

– резюмував футболіст збірної Австрії.