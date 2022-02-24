Якщо Україна впаде, то Європа буде наступною, – Стаховський звернувся до світової спільноти

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський закликав до боротьби проти наступу Росії на територію України.

Росія проводить повномасштабне вторгнення на територію нашої України. Збройні сили України стримують наступ російського агресора. Важкі бої наразі тривають на кількох напрямках.

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"Я хотів би закликати всіх своїх друзів у всьому світі чинити тиск на ваші уряди, переконати їх підтримати Україну всіма необхідними засобами. Вигнати всіх російських дипломатів та олігархів з їхніх країн. Якщо Україна впаде, то Європа буде наступною", – написав Стаховський.

Український тенісист провів свій останній турнір в Австралії, де стартував невдало, а після цього оголосив про завершення кар'єри.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.