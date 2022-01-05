Якщо Джокович не вакцинований, то на першому літаку вирушить додому, – прем'єр Австралії

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон прокоментував можливу участь тенісиста Новака Джоковича на Australian Open. Він переконаний, що спортсмен зможе виступити у разі повної вакцинації.

Моррісон: Для Джоковича не повинно бути особливих правил

Раніше участь Джоковича на Australian Open була під загрозою. Річ у тому, що тенісист Новак не розкривав свій статус вакцинації проти коронавірусу.

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Та аби потрапити до Австралії потрібно мати щеплення від коронавірусної хвороби. Тенісист повідомив, що вирушає до Мельбурна. Він зазначив, що отримав медичний виняток від вакцинації проти COVID-19.

Прем'єр-міністр Австралії наголосив, що аби потрапити до країни, необхідно дотримуватися всіх вимог для перетину кордону.

За словами Моррісона, сербський спортсмен має показати довідку про вакцинацію. Якщо цього не станеться, то Джокович відправиться додому.

Ми чекаємо на ці докази. Якщо вони будуть недостатньо переконливими, з ним вчинять так само, як із будь-якою іншою людиною, – він на першому літаку вирушить додому. Для Новака Джоковича не повинно бути особливих правил. Жодних,

– наголосив політик.

Australian Open 2022 відбудеться 17 – 30 січня 2022 року.