В якому місті збірна України проведе перший матч після перемоги у війні: відповідь Ротаня

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболу Руслан Ротань розповів, де б він хотів провести перший матч в Україні після того, як закінчиться війна.

Збірна України з футболу в неділю, 26 березня, проведе матч кваліфікації Євро-2024 в Лондоні проти Англії. Команда заздалегідь прибула до Лондона на цей матч і там проводила підготовку.

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Футболісти та тренерський штаб збірної зустрілися з української діаспорою в Англії. І гравці відповідали на питання дітей.

У кінці слово взяв Руслан Ротань.

"Хочеться подякувати нашим захисникам. Вони наближають нашу перемогу. Тому хочеться якнайшвидше зіграти на домашніх аренах при своїх вболівальниках", – заявив Руслан Ротань.

В нього одразу ж запитали, в якому місті буде зіграно перший матч після перемоги.

"Я вважаю, давайте почнемо з Донецька", – відповів Руслан Ротань.

Збірна України та Донецьк

Збірна України з футболу свій перший матч в Донецьку провела 20 серпня 2003 року. Це був товариський матч проти Румунії, і наша команда поступилася 0:2. Вже 5 вересня 2003 року українці в Донецьку зіграли проти Північної Ірландії у відборі на Євро-2004, і цей матч закінчився внічию 0:0.

Наступний раз в Донецьк збірна України зіграла вже 18 листопада 2009 року. Це був матч-відповідь плей-офф кваліфікації на ЧС-2010 на "Донбас арені". Тоді суперником українців була збірна Греції. І наша команда поступилася 0:1 та не вийшла на Мундіаль.

11 серпня 2010 року в Донецьк в гості до збірної України завітала збірна Нідерландів. Це була товариська гра, яка закінчилася внічию 1:1.

6 червня 2011 року ще один товариський матч закінчився розгромною поразкою для збірної України в Донецьку. Ми поступилися Франції 1:4.

Саме Донецьк приймав два матчі збірної України на Євро-2012. 15 червня ми програли Франції 0:2, а 19 червня поступилися Англії 0:1. Це і був останній матч для збірної України в Донецьку.

Після початку війни в Україні у 2014 році, стадіон, як і весь Донецьк, перебувають в російській окупації. Останній офіційний матч там провели 2 травня 2014 року, коли місцевий Шахтар приймав тоді ще Іллічівець (згодом команда змінила назву на Маріуполь)