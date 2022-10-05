Клуб Яремчука та Соболя встановив рекорд у Лізі чемпіонів

Брюгге чудово розпочав цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів-2022/2023. Після трьох турів бельгійський клуб йде без втрат.

Як Брюгге виступає у Лізі чемпіонів

У першому турі бельгійський клуб здобув мінімальну перемогу над леверкузенським Баєром 1:0. У наступному матчі групового раунду Брюгге несподівано для усіх розгромив Порту на очах фанатів суперника – 0:4.

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Переможну серію Брюгге продовжив аж до екватора групового раунду Ліги чемпіонів. У третьому турі бельгійці приймали вдома мадридське Атлетіко, яке начебто мало бути фаворитом цього протистояння. Однак клуб Романа Яремчука та Едуарда Соболя довів протилежне. По голу в обидвох таймах принесли Брюгге перемогу над іспанським грандом із рахунком 2:0.

Яремчук просидів весь поєдинок на лаві запасних, а Соболь вийшов на поле на 78-й хвилині.

Ця перемога дозволила Брюгге стати найкращим клубом Ліги чемпіонів в історії виступів бельгійських команд. Брюгге став першим клубом цієї країни, який здобув усі три звитяги на старті ЛЧ.

Клуб українців лідирує у групі "В", маючи у своєму активі максимальні 9 очок.

Слід відзначити результативність бельгійців – 7 забитих при нулі пропущених м'ячів.

Найближчий переслідувач, яким є Порту, відстає від Брюгге на 6 пунктів. Також по три бали у своєму активі мають Баєр та Атлетіко.

Наступний матч Ліги чемпіонів Брюгге проведе 12 жовтня на виїзді проти того ж Атлетіко.