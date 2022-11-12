Колишній тренер Шахтаря налаштований переманити у клуб АПЛ декількох "гірників", – ЗМІ

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі кинув око на колишню команду. Італійський наставник хоче бачити у своїй новій команді одразу трьох представників Шахтаря.

Англійський Брайтон може вийти з офіційною пропозицією вже у зимове трансферне вікно. ЗМІ назвали тріо футболістів Шахтаря, якими цікавиться Роберто Де Дзербі.

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Кинув око на "колишніх"

Клуб АПЛ може підсилитись основним захисником збірної України Миколою Матвієнком та двома легіонерами донецького клубу – вінгером Тете та нападник Лассіною Траоре.

Відзначимо, що Тете на правах оренди виступає у французькому Ліоні. Не виключено, що взимку талановитий бразилець покине клуб Ліги 1, хоча його орендна угода розрахована до кінця червня 2023-го. А його контракт із "гірниками" добігає кінця у кінці 2023 року.

До слова, у Франції Тете провів 12 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 3 асисти.

Щодо Матвієнка та Траоре, то обидва після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишаються працювати із Шахтарем. Микола відіграв у сезоні-2022/2023 вже 16 поєдинків, а Лассіна – 14 зустрічей (3 м'ячі та одна гольова передача).

Обоє пов'язані з донеччанами чинними контрактами. Матвієнко має угоду до 30 червня 2025 року, а Траоре – до кінця червня 2026-го.

Де Дзербі достроково покинув Шахтар та перейшов у Брайтон у середині вересня 2022 року. На чолі англійського клубу провів 8 матчів, у яких його підопічні здобули лише 2 перемоги при 3-х поразках. Ще 2 матчі закінчувались мировими. Брайтон йде 6-м у таблиці АПЛ, а контракт Де Дзербі з командою розрахований до 30 червня 2026 року.