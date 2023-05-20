Прохідний матч: Світоліна дізналась першу суперницю на турнірі у Страсбурзі

У неділю, 21 травня, Еліна Світоліна стартує на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Страсбурзі (Франція). Визначилась перша суперниця української тенісистки.

Колишня перша ракетка України зійдеться на корті проти американки Луїзи Чіріко, яка посідає 242-гу позицію у світовому рейтингу WTA. Еліна Світоліна зустрінеться з представницею США в 1/16 фіналу змагань, повідомляє 24 Канал.

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Світоліна вже має досвід перемоги над цією суперницею

Тенісистки вже мають одну зустріч в очному протистоянні. Було це ще у 2015-му році в 1/16 фіналу турніру у колумбійській Боготі. Тоді Світоліна легко у двох сетах здолала американку, віддавши їй лише три гейми – 6:2, 6:1.

Відзначимо, що змагання у Франції відбуватимуться до 27-го травня.

Якщо Еліні вдасться пройти перше коло, то в 1/8 фіналу наша тенісистка зіграє проти переможниці пари Кеті Волинець, яка має коріння з України, але грає за США, та бельгійки Елізе Мертенс. Їх зустріч відбудеться 22 травня.

Головне про наступну суперницю Світоліної: