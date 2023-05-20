Прохідний матч: Світоліна дізналась першу суперницю на турнірі у Страсбурзі
У неділю, 21 травня, Еліна Світоліна стартує на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Страсбурзі (Франція). Визначилась перша суперниця української тенісистки.
Колишня перша ракетка України зійдеться на корті проти американки Луїзи Чіріко, яка посідає 242-гу позицію у світовому рейтингу WTA. Еліна Світоліна зустрінеться з представницею США в 1/16 фіналу змагань, повідомляє 24 Канал.
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Світоліна вже має досвід перемоги над цією суперницею
Тенісистки вже мають одну зустріч в очному протистоянні. Було це ще у 2015-му році в 1/16 фіналу турніру у колумбійській Боготі. Тоді Світоліна легко у двох сетах здолала американку, віддавши їй лише три гейми – 6:2, 6:1.
Відзначимо, що змагання у Франції відбуватимуться до 27-го травня.
Якщо Еліні вдасться пройти перше коло, то в 1/8 фіналу наша тенісистка зіграє проти переможниці пари Кеті Волинець, яка має коріння з України, але грає за США, та бельгійки Елізе Мертенс. Їх зустріч відбудеться 22 травня.
Головне про наступну суперницю Світоліної:
- У 2023 році заробила понад 30 тисяч доларів призових, але не завоювала жодного трофея.
- Найкращою позицією у рейтингу WTA для Чіріко є 58-ма сходинка.
- У доробку американки 3 кубки на рівні змагань ITF.
- Загалом за кар'єру 27-річна американська тенісистка заробила 1,2 мільйона доларів призових.