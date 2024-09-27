Зрадник Тимощук досі має бізнес в Україні: чим займається компанія тренера Зєніта

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук досі має зареєстрований будівельний бізнес в Україні. Його партнером є також ексгравець Шахтаря, Сергій Попов.

Нещодавно стало відомо, що Анатолій Тимощук взяв участь у російському воєнному аукціоні. Він передав свою футболку з автографом, яку продали за 700 000 рублів (приблизно 312 000 гривень).

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Що за бізнес досі має Тимощук в Україні

“Український футбол” за допомогою відкритих джерел провів велике дослідження, у якому з'ясували, що Тимощук та Попов мають спільний бізнес в Україні.

Футболісти володіють ТОВ "Потім Девелопмент", яке було засноване 9 лютого 2009 року в Донецьку.

Засновниками компанії з рівними частками по 25% та внеском до статутного фонду в розмірі по 1,52 млн гривень вважаються Анатолій Тимощук, Сергій Попов, Надія Тимощук (колишня дружина Анатолія – 24 канал) та Оксана Попова.

Основним видом діяльності "Потім Девелопмент" вказана організація будівництва будівель, однак, окрім того, компанія пропонує також кілька видів економічної діяльності.

Станом на вересень 2024 року компанія не перебуває в стадії припинення.

Сам Сергій Попов відмовився пояснювати ведення спільного бізнесу з Тимощуком, зазначивши, що хоче розмовляти про футбол, а не Анатолія.

Нагадаємо, що Тимощук не засудив російську агресію проти України та продовжує її замовчувати. У себе в соцмережах він лише виставив сторіс з закликом до миру. За це Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) позбавив його всіх звань та титулів в українському футболі.