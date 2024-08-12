Нова обіцянка Анчелотті: на яких умовах Лунін зможе залишитись в Реалі

Карло Анчелотті розповів Андрію Луніну, на яких умовах він може залишитись в Реалі. Однак українець хотів би мати важливішу роль у команді.

Вже тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче залишатися в Реалі та планує шукати собі інший клуб на новий сезон. Причиною є те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого головного конкурента й основного кіпера, Тібо Куртуа.

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Чи залишиться Лунін в Реалі

Керівництво "вершкових" не відступатиме від попереднього рішення. Якщо Андрій Лунін хоче залишитися в Реалі, то маж погодитися на умови контракту, які йому запропонували. Карло Анчелотті основним голкіпером хоче бачити лише Тібо Куртуа.

Однак наставник пообіцяв Луніну ще більше ігрового часу. Українець гратиме матчі Кубка Іспанії та кілька протистоянь Ла Ліги. Це значно більше, ніж Андрій грав, коли Куртуа отримав травму.

У Реалі вважають, що затягування Луніним з ухваленням рішення щодо майбутнього в клубі пов'язане з його оточенням. Його агент Жорже Мендеш шукає інші варіанти продовження кар'єри для українця. Якщо Реал залишиться без другого голкіпера, то керівництво знову розгляне варіант запросити Кепу Аррісабалагу з Челсі.

У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв за "вершкових" 31 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими".

Відзначимо, що чинний контракт українця з Реалом розрахований до кінця сезону-2024/2025.