Знаходять підтримку та сенс життя: як ветерани шукають себе в спорті після важких травм

Через війну чимало військових отримали поранення, травми чи важкі захворювання на фронті. Одним з елементів їхньої реабілітації може стати спорт. І тут мова не лише про спортивні результати, але й про спільноту однодумців.

Чимало ветеранів та ветеранок повертаються з війни з важкими травмами. Це можуть бути як ампутації, так і інші травми. Однак такі люди не повинні відчувати себе в Україні покинутими. Тому в різних містах і створюються ветеранські осередки. 24 Канал, який активно висвітлює процес адаптації ветеранів до мирного життя через спорт, відвідав одну з таких зустрічей.

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Довідково! ГО "Повернись живим!" за підтримки Посольства США в Україні, в партнерстві з ГО "Ігри Інвіктус Україна" втілює проєкт "СпортАмбасадори". Цей проєкт покликаний розвивати ветеранську спільноту навколо адаптивного спорту, створюючи умови, щоб якомога більше ветеранів та ветеранок приєднувалися до реабілітації через спорт.В межах цього проєкту було обрано 20 ветеранів та ветеранок, які розвивають ветеранські осередки в себе в громадах, в тому числі й через залучення військових до занять адаптивними видами спорту.

Ці "амбасадори" – це теж ветерани, які отримали поранення, травми чи захворювання на війні. Але пройшли реабілітацію завдяки спорту. І на власному досвіді можуть переконати інших ветеранів теж займатися спортом.

Детальніше про це тут Повернення ветеранів до життя через спорт: хто такі "Спортивні амбасадори" та яка їхня місія



Один зі "спортивних амбасадорів" під час розмови з ветераном / фото Зоряни Гасій для UNBROKEN Ukraine

Коли ветерани виходять на спортивну арену, то це не заради спортивних результатів, а заради ветеранської спільноти,

– так описують цей проєкт в самому фонді.

27 та 28 вересня представники фонду "Повернись живим" зі "спортивними амбасадорами" відвідали Львів. Одним із місць, куди вони приїхали, став Національний реабілітаційний центр "Незламні" ("Unbroken"). Саме там дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Серед них і чимало військових.



Ветерани з ампутаціями могли спробувати зіграти в баскетбол на спеціальному візку / фото Зоряни Гасій для UNBROKEN Ukraine

Керівник ветеранського відділу фонду "Повернись живим" Тарас Ковалик – теж ветеран, який отримав поранення. І він на власному досвіді розповідає іншим ветеранам та ветеранкам, як спорт допоміг йому.

Після поранення перші два роки я просто боявся впасти, бо в мене не працювала права нога. І цей страх, непевність в собі, у своєму тілі – тут спорт дуже допомагає. Кожен день, коли ти робиш якісь маленькі кроки, виходить краще, то вертається ця впевненість в собі. Я досі спотикаюся, коли втомлююся, падаю, не можу ходити по нерівних поверхнях. Але я вже дослідив, що я можу робити, що не можу робити та вже не "гроблю" своє здоров'я,

– розповів на зустрічі Тарас Ковалик.

Що таке адаптивні види спорту Це такі види спорту, які розроблені для людей з інвалідністю. Їх адаптують під кожну конкретну групу людей, в залежності від їхніх можливостей.

Змагання в таких видах спорту відбувається проти інших людей, в яких аналогічні чи схожі травми.



Серед адаптивних видів спорту популярні як командні змагання – волейбол сидячи, баскетбол та регбі на візках, так і одиночні, серед яких веслування на тренажерах, стрільба з лука, велоспорт, плавання, настільний теніс чи біг, стрибки в довжину, штовхання ядра та метання диска.

Інші ветерани теж мали свої історії. Один з таких – Василь Здирко.

Він ще у 2015 році отримав поранення. В його тілі – понад 50 осколків, які пошкодили підключичну артерію. Однак саме через спорт він досяг того, що рука відновилася. А зараз вирішив стати "спортивним амбасадором". Все заради того, щоб розвивати ветеранську спортивну спільноту в себе в громаді. І однією зі своїх задач бачить створити умови, щоб було де займатися адаптивними видами спорту ветеранам.

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Щоб ще краще показати ветеранам особливості адаптивних видів спорту, їм запропонували спробувати себе в цьому. Вони могли як зіграти в баскетбол на візках, так і постріляти з лука.



Ветерани під час гри в баскетбол на візках / фото Зоряни Гасій для UNBROKEN Ukraine

Або ж проїхатися на хендбайку. Це ручний велосипед, що приводиться в рух руками, а не ногами, як у звичайному велосипеді. Саме на таких беруть участь в Іграх нескорених.



Ветерани мали можливість проїхатися на хендбайку / фото Зоряни Гасій для UNBROKEN Ukraine

Уроки стрільби з лука проводив теж ветеран – Павло Лучків. Саме він у 2023 році в складі збірної України здобув золоту медаль на Іграх нескорених у німецькому Дюссельдорфі. Спорт йому допоміг після того, як він повернувся з АТО.

Крім спорту в мене більше нічого не залишилося. Постріл у пустоту. Вийде – добре. Вдалося. Затягнуло. І кинути це важко. Я знайшов співтовариство. Вийшов за межі своєї проблеми, бульбашки. І побачив світ, в якому є і розчарування, і підтримка. Не з першого разу, але потрапив на Ігри нескорених. Це відкриває більше, аніж здається збоку. Воно розширює кругозір. Важче почати. Але воно того вартує,

– так описав нам свій досвід Павло Лучків.



Павло Лучків особисто показував ветеранам особливості стрільби з лука / фото Зоряни Гасій для UNBROKEN Ukraine

Читайте невдовзі на сайті 24 Каналу інтерв'ю зі "спортивними амбасадароми" про важливість розвитку ветеранської спільноти в їх громадах.А також розмову з Павлом Лучківим про його шлях від поранення на фронті та інфаркту в 33 роки до перемоги на Іграх нескорених в 2023 році.