Перемога зробить мене справжнім чемпіоном, – Дюбуа про бій з Джошуа

Даніель Дюбуа прокоментував майбутнє протистояння з Ентоні Джошуа. Він планує перемогти будь-яким способом.

21 вересня запланований поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Які надії у Дюбуа на бій

Британський боксер вважає, що повинен довести свою спроможність і перемога над Джошуа зробить його справжнім чемпіоном.

Я готовий до бою. Це все. Це велика можливість. Я хочу перемогти будь-якими способами, але дострокова перемога – це те, що мені потрібно. Я дуже впевнений у собі, щасливий і готовий до виклику. Щодня я працюю над цим, роблячи все можливе. Потрібно працювати, працювати, працювати, і перемога буде обов'язково,

– розповів Даніель Дюбуа.

Не так давно команда Джошуа висунула звинувачення Дюбуа з заявою про вживання допінгу, однак ситуація швидко вирішалася.

Відзначимо, що протистояння Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа відбудеться на головному стадіоні Англії – "Вемблі".