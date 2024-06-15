Списох перших росіян допущених до Олімпіади: присутні й ті, хто підтримує війну

МОК опублікував перший список "нейтральних" спортсменів, яких допустили до участі в Олімпійських іграх-2024. Серед них знайшлися і росіяни, які підтримують війну.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі. Однак представники ворожих країн повинні відповідати критеріям "нейтральності", зокрема не підтримувати війну в Україні, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Хто буде серед "нейтральних" на Олімпіаді

До першого списку увійшло 14 спортсменів, які змагатимуться у спортивній боротьбі, велоспорті та стрибках на батуті.

Серед допущених спортсменів Наталія Малишева, яку кілька днів тому Україна просила не допускати до змагань через її підтримку війни. Однак двох інших росіянок, Дінару Кудаєву та Ольгу Хорошавцеву, яких також просили дискваліфікувати українські представники, не внесли до списку.

Також за інформацією видання Tribuna, Алан Остаєв та Аліна Касабієва, які є у переліку, також підтримують війну проти України.

До списку ще увійшли 11 спортсменів з Білорусі.

За інформацією МОК, перелік атлетів буде оновлюватися.

Російські та білоруські спортсмени на Олімпійських іграх-2024 будуть представлені як "Індивідуальні нейтральні атлети" і змагатимуться лише в індивідуальних видах спорту. Будь-яка символіка ворожих країн як для спортсменів, так і для журналістів заборонена.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня до 9 серпня.