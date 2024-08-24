Академія Динамо потрапила у десятку найкращих в Європі

Футбольна академія київського Динамо потрапила у топ-10 академій в Європі. Рейтинг опублікував акаунт порталу CIES Football Observatory.

Київське Динамо проходь шлях кваліфікації до групового раунду Ліги чемпіонів. Зокрема багато вихованців киян наразі грають в топових чемпіонатах Європи.

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Академія Динамо в топі з європейськими командами

Рейтинг формувався на основі кількості вихованців клубу, які грають у найкращих 58 лігах світу, у Динамо їх 56. Вихованцем вважається гравець, який провів у структурі команди щонайменше три роки у віці від 15 до 21 року.

Київська академія посіла 6 місце в рейтингу.

Перше місце займає академія Реала. Після неї розмістилися Барселона та Аякс, який замкнув топ-3. Црвена Звезда та лісабонська Бенфіка – на 4-му та 5-му місцях відповідно.



Рейтинг CIES Football Observatory / Фото з соцмереж порталу

Відзначимо, що наступний матч Динамо зіграє в Австрії проти РБ Зальцбург в межах другого поєдинку плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Протистояння відбудеться 27 серпня о 22:00 за київським часом.