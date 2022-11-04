Колектив Зінченка кращий за Луніна: яка команда стала найдорожчою у Європі

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив рейтинг найдорожчих європейських команд. У топ-10 увійшли одразу дві команди українських легіонерів.

У списку CIES розташувався, як теперішній, так і колишній клуби Олександра Зінченка. Цікаво, що якраз колишня команда українця Манчестер Сіті очолила рейтинг. Вартість її стартового складу складає 605 мільйонів євро.

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"Колишня" Зіни очолила рейтинг

Це на 95 мільйонів євро більше, аніж коштує склад ПСЖ, який йде другим. Трійку найдорожчих стартових складів клубів Європи замикає Манчестер Юнайтед.

Нинішній клуб Зінченка Арсенал зайняв 6-ту сходинку. Склад "канонірів" коштує 382 мільйони євро, що на 12 мільйонів більше за вартість команди Андрія Луніна – Реал.

У топ-10 найдорожчих європейських клубів найбільше представників АПЛ – 5 команд. А це перша п'ятірка, яку розмочив французький гранд.

Десятку замикає мюнхенська Баварія.

Найдорожчі команди в Європі (у мільйонах євро)

1. Манчестер Сіті – 605

2. ПСЖ – 510

3. Манчестер Юнайтед – 480

4. Ліверпуль – 408

5. Челсі – 393

6. Арсенал – 382

7. Реал – 370

8. Барселона – 334

9. Ювентус – 300

10. Баварія – 294