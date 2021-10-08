Як збірна України з регбі розірвала Росію з рахунком 96:18 – відео

Збірна України здобула впевнену перемогу у відбірковому матчі чемпіонату Європи з регбіліг (регбі-13) проти Росії. Зустріч завершилася з рахунком 96:18 на користь українців.

У другій половині матчу було зафіксовано рахунок 60:0. Для збірної Росії ця поразка стала другою на турнірі, раніше вони поступилися команді Сербії з рахунком 10:66.

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У вирішальному поєдинку за право підвищитися в класі посперечаються команди України та Сербії. Зустріч відбудеться 9 жовтня. Змагання проходять у Белграді.

– контактна командна гра з овальним м'ячем. У неї дві команди, у складі яких є по 13 гравців. Один з двох основних різновидів регбі-футболу. На відміну від регбі-юніон (регбі-15) – більш швидкісна і динамічна гра.