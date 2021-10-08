Як збірна України з регбі розірвала Росію з рахунком 96:18 – відео
8 жовтня 2021 , 09:57Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна України здобула впевнену перемогу у відбірковому матчі чемпіонату Європи з регбіліг (регбі-13) проти Росії. Зустріч завершилася з рахунком 96:18 на користь українців.
У другій половині матчу було зафіксовано рахунок 60:0. Для збірної Росії ця поразка стала другою на турнірі, раніше вони поступилися команді Сербії з рахунком 10:66.
Як це було Тотальний розгром суперника: Україна "поховала" Росію в Європейській лізі регбі
Дивіться відео, як Україна знищила Росію у регбі
У вирішальному поєдинку за право підвищитися в класі посперечаються команди України та Сербії. Зустріч відбудеться 9 жовтня. Змагання проходять у Белграді.Регбіліг (регбі-13) – контактна командна гра з овальним м'ячем. У неї дві команди, у складі яких є по 13 гравців. Один з двох основних різновидів регбі-футболу. На відміну від регбі-юніон (регбі-15) – більш швидкісна і динамічна гра.