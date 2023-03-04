Мілевський вперше за півроку з'явився на публіці та шокував своїм виглядом: відео з матчу Динамо

Ексгравець киян сильно змінився під час повномасштабної війни. Футболіст вирішив вийти в люди разом зі своїм другом Олександром Алієвим.

Динамо вкрай невдало почало друге коло чемпіонату України 2022-2023. Команда Мірчі Луческу примудрилась вдома програти аутсайдеру турніра Інгульцю (0:2).

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Як і всі інші матчі на території України, цей теж проходив без глядачів через воєнний стан. Втім у VIP-ложу стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського завітали цікаві гості.

На трибунах були помічені колишні футболісти киян Артем Мілевський та Олександр Алієв. Нагадаємо, що останній з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ для оборони України від окупантів.

Мілевський та Алієв відвідали гру Динамо:

Мілевський сильно змінився

А ось Мілевський на довгий час випав із інфопростору, хоча раніше уродженець Білорусі активно вів соцмережі та мав свій ютуб-канал. Кілька разів Артем з'являвся у кадрі, займаючись волонтерською діяльністю.

Проте фотографії або відео з ним фанати Динамо не бачили більш ніж півроку. І ось нарешті Мілевський з'явився на публіці і його зовнішній вигляд здивував вболівальників. Екснападник відростив бороду, а також помітно погладшав.

Як війна вплинула на Артема

Відзначимо, що деякі ЗМІ писали про складний психологічний стан Артема через війну в Україні. Пишуть, шо саме через депресію колишній форвард закинув свій ютуб-канал.

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Також є ймовірність, що зіграла свою роль ситуація з батьками, які продовжують знаходитись у Білорусі. Саме через це він відмовлявся коментувати дії режиму Лукашенка.

Нагадаємо, що Артем грав за Динамо з 2002 по 2013 роки, забивши 87 голів у 278 матчах. Також на його рахунку 8 голів у 50-ти іграх за збірну України. Окрім киян, Мілевський грав за Газіантепспор, Хайдук, РНК Спліт, Конкордію, Тосно, Динамо Брест, Кішварду та Минай.