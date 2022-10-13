Як і Залужний: Кулеба засвітився у жилетці одного із клубів УПЛ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба показав за яку футбольну команду він вболіває. На одній із зустрічей він з'явився у жилетці з емблемою клубу УПЛ.

Виявилося, що Дмитро Кулеба вболіває за київське Динамо. Саме з емблемою цього клубу він з'явився на зустріч з аргентинським дипломатом Рафаелем Гроссі, пише 24 канал.

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Ще один топ-фанат Динамо

Фото з зустрічі були опубліковані в соціальних мережах. Схоже, що вболівальники Динамо оцінили футбольний смак Кулеби.



Кулеба вболіває за Динамо / Фото з твітеру голови МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.

Через повітряну тривогу переговори відбулися в одному з київських укриттів.

Залужний також вболіває за Динамо