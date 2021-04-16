Як воротар Олександрії пропустив курйозний гол, закинувши м'яч у власні ворота: відео

Голкіпер Олександрії Олег Білик став автором голу у власні ворота у матчі проти Львова. Він майже закинув м'яч у власні ворота після удару суперника.

Наприкінці першого тайму за рахунку 1:1 Львів отримав право на кутовий. Саме після його подачі Білик і відзначився автоголом.

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Після подачі Брікнер в боротьбі з Мірошниченком таки зумів пробити. Але м'яч через рикошет полетів по високій дузі в бік воріт.

Білик не зорієнтувався в цьому епізоді, особливо щодо лінії воріт. І м'яч летів у його ворота. Голкіпер хотів перекинути його через перекладину. Але не зробив це як слід. Тож вийшло, що він закинув його у власні ворота.

Відео автоголу Білика

На сайті УПЛ саме Олега Білика вказали як автора голу в власні ворота.