Я хворію, але треба виконувати роботу, – Бухов про свій вихід у півфінал Олімпіади-2024

У четвер, 1 серпня, Владислав Бухов боротиметься у півфіналі Олімпіади-2024. Він прокоментував подолання кваліфікації.

Владислав Бухов показав вдалий результат у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. Він вийшов у півфінал за 11 результатом.

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Коментар Бухова щодо подолання кваліфікації

Український плавець зізнався, що зараз хворіє, однак намагається робити все, що в його силах задля хороших результатів.

Зараз я хворію, але треба виконувати свою роботу. Тож роблю все, що можу. Я десь так і думав, що закриється [кваліфікація] на 21.9 секунд. Нешвидкий басейн? Він просто неглибокий і тяга набагато менша. Коли ти гребеш, твій гребок відштовхується від дна і йде до тебе. А коли басейн глибокий, тоді це не так помітно,

– сказав Владислав Бухов.

Плавець на Олімпіаду-2024 поїхав у статусі чинного чемпіона світу.

Відзначимо, що півфінал з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем за участю Владислава Бухова відбудеться 1 серпня о 21:37.