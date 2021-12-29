Як виглядає покинута "Донбас Арена", що приймала матчі Євро-2012: сумні зимові фото

Донецький Шахтар вже давно не виступає на рідній "Донбас Арені". Стадіон у Донецьку продовжує занепадати після російської агресії.

А колись там були матчі Євро-2012

Арена донецького клубу була однією з найкращих не лише в Україні, а й Європі. Однак тепер її стан, м'яко кажучи, поганий.

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Ще раніше в мережі опублікували світлини території стадіону, яка повністю заросла бур'янами та іншими зарослями у людський зріст.

За самою ареною теж ніхто не стежить. На фото видно повністю застелене поле, але не плівкою, яка б захищала газон від морозу, а снігом.



Засніжена "Донбас Арена" / Фото з твітеру Aleks Afonin

"Донбас Арена": час розквіту та занепаду

Арену Шахтаря відзначили в УЄФА під час проведення Євро-2012. В асоціації назвали стадіон найкращим серед усіх арен для матчів чемпіонату Європи, який 9 років тому приймала України.

Найбільше уболівальниках "синьо-жовтих" запам'яталась гра проти Франції (0:2). Поєдинок перервали через страшенну зливу.

На весні 2016 року генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відвідав "Донбас Арену". Він зазначив, що за ареною доглядає близько 500 працівників.

Стадіон серйозно постраждав після обстрілу бойовиками. Було пошкоджено фасад, який закрили спеціальною матерією.

! Шахтар вже давно перебрався у Київ, де й проводить свої домашні матчі.