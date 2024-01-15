"У мене був шок": зірка Динамо розповів, який вигляд мав Мілевський перед госпіталізацією

Колишній тренер і футболіст Динамо Олександр Хацкевич розповів про стан Артема Мілевського. Він пригадав, який той мав вигляд до госпіталізації.

Хацкевич наголосив, що Мілевському допомогли друзі. Зокрема йдеться про Олександра Алієва.

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Як виглядав Мілевський до госпіталізації

"Я бачив його фізичний стан. Це була людина, схожа на Артема. Це була істота. Я його побачив 5 червня, коли був в Ужгороді. У мене був шок. Я сказав Алієву, що може статися така ж трагедія, як із Валиком Белькевичем. Сумне видовище. Іншими словами про це не скажеш", – сказав колишній гравець.

Хацкевич зазначив, що бачив Мілевського на благодійному матчі Селезньова. Тоді його попередили, що Артема він може не впізнати.

"Ось ми стоїмо з Алієвим, і він мене попереджає: "Миколайовичу, ти не впізнаєш Артема". Тут навпроти йде людина в кепці… Він вийшов і потім озирається – бачить Алієва і сам підходить. Навіть не знаю, який у мене тоді був вираз обличчя… Під кепкою обличчя не видно, окуляри, обличчя опухле, набрякле, рухи сповільнені, незв’язання мови. Точно не Артем. Було дуже сумно бачити його таким", – розповів він.

Хацкевич зауважив, що Мілевського було важко затягнути в лікарню. "Те, що сьогодні я бачу в соцмережах Артема, мене вже радує", – додав він.

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