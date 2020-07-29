У Львові планують побудувати нову льодову арену. Вона відповідатиме вимогам та стандартам міжнародної федерації хокею та міжнародної федерації фігурного катання на ковзанах.

Нову льодову арену планує побудувати спортивний торгово-розважальний центр "Спартак". Окрім самої арени з площею льоду 1745 метрів квадратних, у комплексі передбачені торгово-розважальні зони, фудкорти, закрита автостоянка, а також громадський простір на даху. Про це повідомляє zaxid.net.

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"Будуть трибуни на 357 місць і додаткові місця на антресольному і другому поверхах, загалом – 479 місць. Ще плануємо невеликі ресторан і зону торгівлі, аби привернути максимальний інтерес до спорту і залучити якомога більше відвідувачів. На антресольному поверсі буде додаткова зона фудкортів, де через скло зверху також можна буде спостерігати матчі. На першому поверсі будуть деякі комерційні, зокрема, торгово-розважальні площі", – розповіла керівниця відділу маркетингу СТРЦ "Спартак" Тетяна Альховська.

Відео візуалізації нової льодової арени у Львові

На території арени будуть шість роздягалень з туалетами та душовими, шафи для особистих речей, 4 роздягальні і гардероби для ковзанки, дві тренерські кімнати, роздягальня для суддів із туалетом та душовою, вестибюль, квиткова каса, два медичні кабінети, кімната адміністратора для заточування ковзанів і зберігання ключок.

На даху комплексу планують створити громадський простір площею понад 3700 метрів квадратних. На даху льодової арени будуть спортивні майданчики, ігрові, розважальні та відпочинкові зони, місце для катання на самокатах або на роликах.

Власники СТРЦ "Спартак" отримали в оренду земельну ділянку у Львові на місці занедбаної спортивної бази "Спартак". Саме тут планували збудувати льодову арену, відкриті спортивні майданчики, гостьові апартаменти, басейн та спортзал. Хоча згодом компанія хотіла побудувати тут житло. Та влітку 2018 року міська влада Львова затвердила містобудівні умови на будівництво льодової арени. Першу чергу будівництва відкрили навесні 2019 року. Згідно з попереднім планом, льодову арену мали відкрити у 2022 році. Проте її будівництво поки що призупинене, оскільки у січні закінчився термін оренди земельної ділянки, а депутати ЛМР поки що його не продовжили.