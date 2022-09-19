"Найагресивніший волонтер України" Ребров розповів, як спортсмени допомагають ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення Сергій Ребров разом з українськими футболістами створив спільний чат для допомоги армії. Усі передали по 1 мільйону євро.

Про це 24 каналу розповів колишній гравець збірної України та головний тренер клубу Аль-Айн (ОАЕ) Сергій Ребров. За його словами, усі футболісти підтримали цю ініціативу. Вдалося зібрати достатньо велику суму.

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Ребров – "найагресивніший волонтер України"

Відомо, що у цьому чаті були Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Роман Яремчук та інші збірники. А професійний тенісист та кум Реброва Сергій Стаховський займався постачанням волонтерки на передову.

Ще раніше він жартував, що Ребров – "найагресивніший волонтер України", бо постійно дзвонить і напористо хоче усім допомогти.

Початковий внесок був близько 1 мільйона євро. Це вже коли почалися військові дії. Я вважав, що кожен футболіст повинен помогти. Особливо ті, які грають за кордоном. Жоден не відмовився. Усі допомогли. Ми зібрали достатньо велику суму,

– зазначив Ребров.

Після цього Ребров та Стаховський кілька разів зверталися до футболістів на потреби армії. В кожному конкретному випадку вдавалося збирати гроші та допомагати військовим.

Сам Ребров намагається реагувати на всі звернення. Передає допомогу і для дітей, і на ліки, і на будь-які інші важливі потреби.

Будь-яке звернення. Я сам дзвоню і питаю, що потрібно. Чим можу – тим допомагаю,

– наголосив Ребров.

Як Сергій Ребров допомагає українській армії: дивіться стрім на ютубі 24 каналу

Нагадаємо, нещодавно Сергій Ребров передав для українських військових автомобіль Mitsubishi. На ньому розмістили ініціали тренера та його ігровий номер – 11. Наприкінці серпня Ребров також передав автівку для захисників на Харківському напрямку. Вони подякували йому у своєму відеозверненні.