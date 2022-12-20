Як волонтер: вихованець Динамо хитро виїхав у США під час воєнного стану в Україні

На початку грудня американський Ель Пасо Локомотів повідомив про підписання українця Дениса Костишина. Ведучий програми KDK Андрій Сеньків розкрив секрет виїзду молодого футболіста з України під час воєнного стану.

За інформацією журналіста, колишній півзахисник Олександрії покинув рідну країну за системою "Шлях" як волонтер. Такий спосіб є популярним серед клієнтів відомого футбольного агента Вадима Шаблія. Адже чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати Україну під час воєнного стану.

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Перетворився із футболіста у волонтера

Відзначимо, що сам Денис Костишин теж співпрацює з Шаблієм.

– це система, за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі.

Вихованець київського Динамо підписав контракт із американським Ель Пасо Локомотів, який почне діяти з 1 січня 2023 року. Костишин перейшов у новий клуб у статусі вільного агента.

Нагадаємо, що 3 грудня видання FootBoom повідомив, що футболіст розірвав контракт із Олександрією, яка стала його останньою командою після переїзду за океан.

Коротко про кар'єру футболіста Дениса Костишина