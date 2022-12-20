Як волонтер: вихованець Динамо хитро виїхав у США під час воєнного стану в Україні
Джерело:юутб-канал KDK
На початку грудня американський Ель Пасо Локомотів повідомив про підписання українця Дениса Костишина. Ведучий програми KDK Андрій Сеньків розкрив секрет виїзду молодого футболіста з України під час воєнного стану.
За інформацією журналіста, колишній півзахисник Олександрії покинув рідну країну за системою "Шлях" як волонтер. Такий спосіб є популярним серед клієнтів відомого футбольного агента Вадима Шаблія. Адже чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати Україну під час воєнного стану.
До теми Аналог Першої ліги України: вихованець Динамо знайшов клуб у США
Перетворився із футболіста у волонтера
Відзначимо, що сам Денис Костишин теж співпрацює з Шаблієм."Шлях" – це система, за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі.
Вихованець київського Динамо підписав контракт із американським Ель Пасо Локомотів, який почне діяти з 1 січня 2023 року. Костишин перейшов у новий клуб у статусі вільного агента.
Нагадаємо, що 3 грудня видання FootBoom повідомив, що футболіст розірвав контракт із Олександрією, яка стала його останньою командою після переїзду за океан.
Коротко про кар'єру футболіста Дениса Костишина
- Денис Костишин – вихованець київського Динамо.
- Виступав за ряд українських клубів – Дніпро, Колос та Олександрію.
- За Олександрію провів лише 3 матчі, у яких відзначився одним голом. Костишин-молодший не зміг рекомендувати себе в українському клубі та гарантувати собі місце в основі.
- Відзначимо, що у Колосі грав під керівництвом свого батька Руслана Костишина.
- Загалом у кар'єрі провів 89 поєдинків, у яких відзначився 14 м'ячами та 4 результативними передачами.