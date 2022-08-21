"Ти у ринзі, а вони на фронті": військові подарували Усику прапор України – красиве відео

Українські військові переконали Олександра Усика поїхати за кордон заради реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер зумів втілити слова про перемогу у життя.

"Козацькому роду нема переводу"

У ніч з 20-го на 21-ше серпня Олександр Усик завдав Ентоні Джошуа другої поспіль поразки у кар'єрі. Українець успішно захистив чемпіонські звання, пише 24 канал.

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Декілька українських військових завдяки боксеру та його команді змогли побачити двобій наживо у Джидді. На післяматчевій пресконференції до чемпіона світу звернулись із залу зі словами вдячності.

Українські захисники передали вітання Усику. Також Олександр отримав подарунок від 205-го батальйону у вигляді прапора України.

Сашко, мені пощастило, на відміну від наших солдатів, наших бійців, які у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Вони передали тобі теплі побажання та перемоги. Ти у ринзі, а вони на фронті. Щиро дякую, слава Україні і все буде Україна. Це від 205-го батальйону. Козацькому роду нема переводу. Слава Україні,

– сказали із залу.

Боксер тепло подякував та відповів "Героям Слава", повісивши подарований стяг перед собою та продовжив відповідати на питання журналістів.

Відео з пресконференції Усика

Нагадаємо, що ще один прапор України з підписами наших бійців висів у роздягальні Усика перед реваншем.

Олександр переміг Джошуа у другому бою за роздільним рішенням. Одразу два судді віддали перевагу українцю. Натомість рефері з Великої Британії підтримав Ентоні.