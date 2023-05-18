Код перемоги: як українські спортсмени святкують День вишиванки – фото

Щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Українські спортсмени покрасувалися своїми нарядами на честь свята.

Низка українських спортсменів 18-го травня вирішили продемонструвати свої вишиванки у соціальних мережах. Деякі залишились малослівними, а інші вирішили висловити свої емоції, пише 24 Канал.

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Код нашої нації

Марина Бех-Романчук – українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку, виклала парні фото зі своїм чоловіком Михайлом. Бех-Романчук додала короткий опис до світлин та привітання: "Вишиванка – це не просто одяг, це код нашої нації! З Днем вишиванки друзі!". Фото вийшли і справді милими.

Марина зі своїм чоловіком / інстаграм Бех-Романчук

Анна Рижикова – українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 400 м та бігу на 400 м з бар'єрами, вирішила сама покрасуватися своїм прекрасним нарядом. Рижикова також привітала український народ зі святом та поділилася своїм хобі, зазначивши складність, важливість та відповідальність вишиття.

З Днем Вишиванки! Пишаюсь, що ми зберігаємо традиції національного одягу. Я й сама люблю вишивати, але сорочка – дуже важка і кропітка робота, може, колись наважусь, але поки що, це лише хобі і вишиваю тільки картинки. Найбільша та найгарніша моя робота, якою я пишаюсь, це рушник, вишитий на власне весілля. Вважається, що в орнаменті закодована доля сім’ї,

– написала Рижикова.

Анна Рижикова / інстаграм легкоатлетки

А от Олександр Усик та Олег Верняєв виявились досить малослівними. Українські спортсмени також у соціальних мережах похизувалися своїми нарядами. В боксера сорочка виявилась вельми нестандартною, на якій вишитий вірш Тараса Шевченка.

Олег Верняєв / інстаграм спортсмена

Олександр Усик зі своєю дружиною / інстаграм боксера

До флешмобу також підключився Віталій Кличко. Варто зазначити, що колишній боксер, так як і його колега по цеху, похизувався не менш унікальною вишиванкою, яка символізує нинішні українські реалії. Кличко звичайно ж додав до свого фото і патріотичний текст: "Вишиванка, як ознака української душі, теж переживає переосмислення. Разом з українським народом. Вистоїмо і переможемо! Із Днем вишиванки! Слава Україні!".

Віталій Кличко / фейсбук боксера

Не забула продемонструвати свій стильний наряд і Еліна Світоліна. Тенісистка виставила світлину, на якій вона позує разом із Сергієм Стаховським. Влучний текст підкреслив фото: "Сьогодні свято нашої ідентичності, культурний код нації та унікальний оберіг кожного українця! Шануймо наші традиції".

Еліна Світоліна та Сергій Стаховський / фейсбук тенісистки