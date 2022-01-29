Як в Україні планують транслювати зимові Олімпійські ігри 2022

Вже 4 лютого в Пекіні стартують XXIV зимові Олімпійські ігри. Як їх планують транслювати в Україні – в ексклюзивному матеріалі на сайті 24 каналу.

Правами на показ Олімпійських ігор в Україні володіє UA: ПЕРШИЙ. Саме на його платформі й буде відбуватися показ головних спортивних подій зимової Олімпіади.

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Головна редакторка спортивних програм UA: ПЕРШИЙ Олена Кузнецова розповіла, як саме відбуватиметься трансляція, як обиратимуть що транслювати, та хто з українських журналістів відправився до Пекіна висвітлювати Ігри з місця подій.

Як обиратимуться прямі ефіри – змагання, церемонії нагородження

Акцент робитиметься на змагання за участі українських спортсменів. Відповідно, і церемонії нагородження транслюватимуться у тому разі, якщо на п'єдестал зійдуть українці.

Крім того, будемо транслювати й найцікавіші матчі в ігрових видах (хокей, керлінг), де Україна не представлена, але вони завжди цікаві глядацькій аудиторії.

Хто буде експертами в студії

До участі в студійних програмах будуть запрошені учасники минулих Олімпіад, фахівці у зимових видах спорту, які допомагатимуть глядачеві розбиратися в особливостях того чи іншого виду спорту та особливостях виступів української збірної.

Які будуть особливості студії

Звісно, будуть включення в студію та в трансляції кореспондентів з місця подій із самими учасниками змагань, тренерами та іншими фахівцями збірної. Одним словом, робитимемо максимум, щоб занурити глядачів у атмосферу Зимової Олімпіади та посилити їхню цікавість до спорту в цілому.

Ведучі студії: ранкової – журналіст і коментатор Дмитро Лазуткін та бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова, а також вечірньої студії — журналісти Юлія Пазенко та Денис Зерченко. Це досвідчені фахівці Олімпійського руху, за плечима яких робота не на одній Олімпіаді. Тож вони стануть справжніми провідниками глядачів по Олімпійських подіях.

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Формати роботи: прямі включення з місця подій, короткі підсумки ігрового дня ввечері

Прямі включення, два випуски на день "Студії Олімпійських ігор", і завершує олімпійський день "Доба Олімпійських ігор", яка буде вироблятися безпосередньо на місці подій в Пекіні.

Коли спортивна редакція починає свою роботу, а коли закінчує?

Спортивна редакція щодня під час Ігор розпочинає свою роботу о 03:00 ранку і завершує о 22:00.

Скільки загалом людей залучено до висвітлення Олімпіади-2022?

До висвітлення Олімпіади в цілому залучено понад 100 творчо-технічних працівників.

Хто вирушить до Пекіна? Зважаючи, що там одразу три олімпійські центри, як ділитимуть роботу?

До Пекіна їдуть три знімальні телевізійні групи, у складі яких – досвідчені олімпійські журналісти Дар'я Кузнецова, Євгеній Каранов і Євгеній Перестенко та оператори, які мають досвід роботи як на багатьох Олімпійських іграх, так і на інших великих спортивних подіях: Світлана Коваль, Євген Журавльов та Віктор Кабков.

Групи будуть працювати на змаганнях у всіх трьох кластерах. Також на місці працюватиме наш олімпійський режисер монтажу Ігор Риженко.

Для цифрової платформи готуватимуть матеріали журналісти Катерина Годунова та Сергій Захарченко, а в радіоефірі ви почуєте з Пекіна голос журналіста Вадима Корженка.

Координуватиме роботу Олімпійського проєкту на місці подій олімпійська тім-лідерка, головна редакторка спортивних програм UA: ПЕРШИЙ Олена Кузнецова.