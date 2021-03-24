Як Україна зрівняла рахунок у матчі з Францією завдяки курйозному автоголу: відео

Джерело:24 канал
Збірна України у матчі проти Франції зуміла зрівняти рахунок у другому таймі. Допоміг в цьому автогол.
На 57-й хвилині українці провели чудову атаку. Караваєв перехопив м'яч у Мбаппе, після чого увійшов у штрафний майданчик.
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Однак він сам вирішив не пробивати, а скинув по діагоналі на Сидорчука. Саме півзахисник і пробив.
Льоріс реагував на цей удар. Але м'яч пролетів поміж ніг Кімпембе, і від нього рикошетом полетів у протилежний кут.
Врятувати збірну Франції від пропущеного голу міг Варан, але захисник занадто пізно кинувся вибивати м'яч. І той закотився в кут воріт.
Так рахунок на табло став рівним. Гол записали на Кімпембе як автогол.
Відео голу у ворота збірної Франції