Як Цуріков забив неймовірний переможний гол на 90+2 хвилині у стрибку з-за меж штрафного: відео

Гол Андрія Цурікова приніс перемогу Олександрії над Минаєм. Його гравець забив перед самим фінальним свистком.

Андрій Цуріков забив у другому поспіль матчі за Олександрію. І знову його гол приносить перемогу команді.

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У попередньому матчі Цуріков забив гол у ворота Інгульця в дербі. А 29 серпня відзначився у воротах Минаю.

При цьому забив півзахисник на 90+2 хвилині матчу. І сталося це через хвилину після того, як команді із Закарпаття вдалося зрівняти рахунок.

Цуріков прийняв відскок м'яча за межами штрафного майданчика, і вирішив пробити в дотик у стрибку. М'яч влетів під перекладину воріт. Бандура ж дотягнутися до м'яча не зумів.