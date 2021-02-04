Як Циганков забив ефектний гол за Динамо у ворота ЦСКА: відео

Київське Динамо провело черговий спаринг на турецьких зборах. Команда зіграла внічию з болгарським ЦСКА 1948.

Джерело: 24 канал

Відкрити рахунок у матчі вдалося саме гравцям Динамо. Гол видався і курйозним, і видовищним одночасно.

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Караваєв виніс м'яч зі своєї половини поля. Ванат в боротьбі зі суперником вже у падінні проштовхнув м'яч на Циганкова. Віктор втікав по флангу, і воротар суперників вийшов на перехоплення. Але "динамівець" ефектно прокинув м'яч повз голкіпера. А вже у штрафному майданчику не менш ефектно обіграв і захисника, відправивши м'яч у порожні ворота.

Правда ще один гравець ЦСКА намагався у стрибку вибити м'яч, але не дотягнувся до нього, залетівши у ворота.

Відео голу Циганкова у ворота ЦСКА

Відзначимо, що згодом Циганков заробив пенальті, але Буяльський його не реалізував (воротар відбив м'яч).

На початку другого тайму Динамо пропустило гол. Але згодом де Пена знову вивів киян вперед. Та втримати переможний рахунок не вдалося. У підсумку нічия 2:2.