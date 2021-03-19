Українець Михайлюк дебютував за Оклахому в НБА: відео

Джерело:24 канал
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися чергові матчі. Українець Святослав Михайлюк дебютував за Оклахому-Сіті Тандер.
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23-річний баскетболіст отримав 16 хвилин у грі з Атлантою (93:116), за цей час він очок не набирав, промазав 2 триочкових кидка і зробив 2 підбирання.
Михайлюк вибрав собі 14-й номер в "Тандер".
Атланта – Оклахома відеоогляд
Вашингтон – Юта 131:122 (31:20, 33:26, 36:36, 31:40)
Український центровий Олексій Лень знову вийшов у старті Вашингтона і допоміг команді обіграти Юту (131:122). На рахунку Олексія 9 очок і 6 підбирань за 18 хвилин на паркеті.
Вашингтон – Юта відеоогляд