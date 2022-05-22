Як у старі добрі часи: Воронін зіграв за Ліверпуль у матчі легенд проти МЮ

У суботу, 21 травня, легенди Ліверпуля та Манчестер Юнайтед зійшлись на одному футбольному полі, щоб потішити уболівальників своє грою. За "мерсисайдців" зіграв українець Андрій Воронін.

Знову одягнув футболку Ліверпуля

Український нападник знову одягнувся футболку Ліверпуля після 12 років перерви. Андрій Воронін вийшов у стартовому складі, але відзначитись результативними діями не зміг.

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Поєдинок із благодійним характером відбувся на домашній арені Манчестер Юнайтед – "Олд Траффорд".

Легенди Ліверпуля з розгромним рахунком переграли суперника – 1:3. Єдиний гол у складі "червоних дияволів" забив болгарський форвард Дімітар Бербатов. Натомість у складі гостей авторами голів стали Луїс Гарсія та Марк Гонсалес, який оформив дубль.

За переможців зіграли такі легенди як Куйт, Каррагер, Райт, Сіссоко, Дудек, Пеннант, Даунінг та інші.

Цей поєдинок дозволив зіграти 1,3 мільйона фунтів для благодійного фонду "червоних дияволів" Manchester United foundation.

Андрій Воронін виклав фото з поєдинку у своїх соцмережах. Українець ніяк не прокоментував світлину, додавши лише смайлик сердечка.

Кар'єра Вороніна у Ліверпулі

Влітку 2007 року Андрій Воронін поставив свій підпис під контрактом із англійським грандом.

Вже у вересні 2008-го українця орендувала німецька Герта, де пробув до літа 2009-го.

На контракті у Ліверпулі пробув до січня 2010 року, після чого перейшов у московське Динамо.

В АПЛ відіграв лише 27 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 3 результативні передачі. Загалом провів на футбольному полі 1323 хвилини.

У липні 2014 року повішав бутси на цвях. Останнім клубом у його кар'єрі стало Динамо Москва.

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