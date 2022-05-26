Як у сповільненому фільмі, – ексворотар Динамо розповів, як отримав контузію у Лисичанську
Джерело:ютуб-канал "ПроФутбол"
Колишній воротар Динамо, Дніпра та Святослав Сирота у перші дні повномасштабної війни записався добровольцем до армії, попередньо евакуювавши родину на захід України. Він розповів моторошний випадок з передової.
Сирота: Спалах стався й одразу все, одразу вуха заклало
Ексгравець розповів, як отримав контузію у Лисичанську. Він був у бліндажі, коли прямо туди прилетів снаряд.
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Я був у бліндажі, і раптом побачив спалах – щось прилетіло. Там і танк стріляв, і міномет. Спалах стався і одразу все, одразу вуха заклало. Одразу як у сповільненому фільмі. Хопа – і поплив… І спілкування таке, мов плаваєш, і почуваєшся як п'яний. Дійшов, упав, ліг і піднятися вже не зміг,
– сказав ексгравець.
Сироті дивом вдалося виїхати з "гарячої точки". Він розповів, що після контузії не міг нічого робити.
"Прямо до бліндажу прилетіло. Я був на місці. Пішов – а там поранення боєць отримав. Я пішов, забрав броники, магазини. Повідомив командира, що в нас таке. Прийшли на допомогу хлопці, змінилися, і ми з командиром нашим пішли до місця знаходження.
Того дня евакуації не було. Тобто там одразу після бою нашого пораненого забрали. А наступного дня там уже були бої... Я вже не брав участі. Я реально не міг нічого робити. Навіть сісти. І була дуже важка ситуація. Нас потім увечері забрали – машин не було, на БТР вивезли поранених", – зазначив Святослав.
Що відомо про колишнього футболіста
- Сирота є вихованцем Динамо, проте дебютувати за першу команду киян йому не вдалося.
- Він зіграв лише два матчі за дубль "біло-синіх".
- Потім він перейшов до Вересу, де зіграв 45 поєдинків, а згодом в Дніпро, за який провів 30 ігор.
- Після завершення кар'єри воротаря Сирота працював арбітром у Другій лізі України.
- У мирний час Святослав Сирота грав за збірну ветеранів України.